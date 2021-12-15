Споживча інфляція у листопаді в річному вираженні сягнула 10,3%.

В Україні ціни на скраплений газ для автомобілів, бензин А-92, А-95 та дизельне пальне у листопаді 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 47,76%, 29,3%, 27,28% та 27,15% відповідно.

Про це повідомляє Державної служби статистики.

Відповідно до оприлюднених даних, якщо в грудні минулого року скраплений газ для автомобілів коштував 12,71 грн за літр, то у листопаді 2021 року його ціна складала 18,78 грн за літр (подорожчав з початку року на 47,76 %).

Якщо в грудні минулого року бензин А-92 і А-95 в середньому коштував 23,82 і 24,96 грн за літр, то у листопаді 2021 року ціна складала 30,80 та 31,77 грн за літр (ціна зросла з початку року на 29,3% і 27,28% відповідно).

Читайте такожВ Україні змінилася програма підготовки водіїв: серед нового - уроки етики на дорогах (відео)В грудні минулого року дизельне пальне в середньому коштувало 24,05 грн за літр, а у листопаді – 30,58 грн за літр (подорожчало на 27,15%)

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у листопаді в річному вираженні - у порівнянні з листопадом 2020 року – становить 10,3%, сповільнившись із 10,9% у жовтні.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 9% річних після збереження її на рівні 8,5% у жовтні.

В НБУ також прогнозують, що інфляція в Україні продовжить поступово знижуватися в кінці цього року і протягом всього 2022 року.

Довідка УНІАН. 14 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне.

Читайте також"Усі ці примочки коштують грошей": експерт про те, чому через ЄС в Україні подорожчають автомобіліЗгідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпальне повинні бути оприлюднені до п’ятого числа кожного місяця.

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Автор: Богдан Слуцький