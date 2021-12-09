За словами заступник голови НБУ Сергія Ніколайчука, на валютному ринку вже спостерігаються ознаки стабілізації.

Ризик військового вторгнення Росії спричинив зниження цін на українські активи та додатковий тиск на валютному ринку, що сприяло підвищенню інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час прес-брифінгу.

Він зазначив, що рішення регулятора щодо підвищення облікової ставки враховувало низку проінфляційних ризиків, і на першому місці було посилення геополітичних ризиків, пов’язаних з можливою військовою агресією з боку Росії.

"Саме через цей фактор ми бачили зниження цін на українські активи, додатковий тиск на валютному ринку, що, звичайно, не сприяло зниженню інфляції", - сказав Ніколайчук.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що фінансовий ринок відчув цю напругу.

"Сподіваємося, що наразі ця напруга буде зменшуватися. Ми вже бачимо і на валютному ринку певні ознаки стабілізації, певного повернення ревальваційного тиску, який зберігався до ескалації. Водночас в майбутньому, якщо ми говоримо про цей ризик, його вплив на економіку... то в нас інвестори довгострокові і український бізнес певною мірою звикли жити в таких умовах", - сказав Ніколайчук.

Він підкреслив, що в разі реалізації ризику повноцінного військового конфлікту буде зовсім інша ситуація, яка матиме зовсім інші наслідки для української економіки.

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Як повідомляв УНІАН, споживча інфляція в Україні у листопаді в річному вираженні - порівняно з листопадом 2020 року – становить 10,3%, сповільнившись із 10,9% у жовтні. У порівнянні з жовтнем 2021 року інфляція у листопаді зросла на 0,8%.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 9% річних після збереження її на рівні 8,5% у жовтні.

В НБУ також прогнозують, що інфляція в Україні продовжить поступово знижуватися в кінці цього року і протягом всього 2022 року.

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Автор: Катерина Жирій