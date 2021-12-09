Ключовими ризиками для економіки регулятор вважає ескалацію Росією військового конфлікту і довший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 9% річних після збереження її на рівні 8,5% у жовтні.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

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"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9% річних. Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до мети 5%", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку відзначили, що одним з основних факторів зниження невизначеності є прогрес у співпраці з МВФ.

"Наприкінці листопада Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу в розмірі близько 700 млн дол. США (в еквіваленті) в рамках програми stand-by і продовженні її дії. Подальша співпраця з МВФ та іншими офіційними кредиторами сприятиме проведенню ключових реформ і швидшому відновленню української економіки від коронакризи", - сказано в матеріалах Центробанку.

Ключовими ризиками для економіки регулятор вважає ескалацію Росією військового конфлікту і довший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.

Також пов'язаним геополітичним ризиком є більш тривале, ніж передбачалося прогнозом, збереження високих цін на газ. Ці фактори можуть зумовити охоплення інфляцією все більш широкого спектру товарів і послуг.

Більш тривала і висока інфляція у світі, особливо її сплеск в країнах Центрально-Східної Європи, також може створювати тиск на внутрішні ціни в Україні.

У НБУ підкреслили, що в разі подальшої реалізації проінфляційних ризиків, Нацбанк готовий підвищувати ключову ставку на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики.

Підвищення облікової ставки:

У липні 2021 року Нацбанк підвищив облікову ставку до 8% річних.

Глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що це продиктовано посиленням інфляційного тиску і прагненням привести інфляцію до планових 5% у 2022 році.

У вересні Національний банк України підвищив облікову ставку до 8,5% річних після підвищення її до 8% у липні.

У жовтні Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 8,5% річних після підвищення її до цього рівня у вересні.

Автор: Катерина Жирій