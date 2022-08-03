Відтепер складання теоретичних і практичних іспитів відбуватиметься в сервісних центрах МВС.

В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Так, відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне 1 рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС.

"Для практичних занять можна обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті. Після навчання скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне 2 роки. І знову ж таки, у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія", - пояснили у МВС.

Як повідомляв УНІАН, у сервісних центрах МВС можна обміняти старе посвідчення водія на документ європейського зразка.

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