Скасування вплине на близько 50 тис. пасажирів по всій Європі.

У четвер, 25 квітня, в Європі очікують затримки та скасування рейсів після того, як влада не змогла досягти угоди з деякими французькими працівниками управління повітряним рухом щодо запобігання страйку, пише Reuters.

Зазначається, що французьке управління цивільної авіації DGAC попросило авіакомпанії скасувати 75% рейсів у четвер в паризькому аеропорту Орлі, 55% рейсів у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль і 65% рейсів у Марселі.

Скасування вплине на близько 50 тис. пасажирів по всій Європі, оскільки страйки авіадиспетчерів у Франції часто впливають на подорожі в Європі, обмежуючи не лише польоти до Франції, але й через повітряний простір країни.

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Скасування відбулися навіть після того, як найбільша профспілка авіадиспетчерів Франції SNCTA, заявила, що припиняє страйк 25 квітня після досягнення угоди з керівництвом щодо умов праці. Зазначається, що угода з SNCTA була укладена надто пізно, щоб уникнути перебоїв у русі, а обговорення з іншими профспілками ще не завершено.

Так, бюджетна авіакомпанія Ryanair скасовує понад 300 рейсів, запланованих на четвер. У Ryanair закликали Євросоюз забезпечити правовий захист польотів під час страйків диспетчерів повітряного руху та дозволити іншим європейським диспетчерам керувати польотами у повітряному просторі Франції.

"Французькі авіадиспетчери можуть страйкувати, це їхнє право, але ми повинні скасовувати французькі рейси, а не рейси, що вилітають з Ірландії до Італії чи з Німеччини до Іспанії або зі Скандинавії до Португалії", – зазначив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Всього минулого року через страйки диспетчерів повітряного руху в Європі було скасовано 16 000 рейсів і 85 000 відкладено.

Страйки в Європі

На межі кінця 2023-го та початку 2024-го років Німеччину також лихоманили численні страйки транспортників, які прямо впливали на пасажирські перевезення в країні.

У квітні 2024 року німецька профспілка Verdi уклала угоду про оплату праці близько 25 тисяч співробітників служб безпеки, щоб запобігти подальшим страйкам, які зупиняли роботу аеропортів.

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