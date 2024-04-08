Німецька профспілка уклала угоду про оплату праці близько 25 000 співробітників служб безпеки.

Оператори аеропортів у Німеччині домовилися про угоду зі співробітниками служби безпеки після серії страйків у деяких з найбільших аеропортів країни. Так, німецька профспілка Verdi уклала угоду про оплату праці близько 25 000 співробітників служб безпеки, щоб запобігти подальшим страйкам, які зупиняли роботу аеропортів, пише DW.

Зазначається, що угода була досягнута після арбітражного процесу, який розпочався 5 квітня. В Verdi заявляли, що не будуть вимагати від постачальників послуг безпеки подальших зупинок роботи до завершення арбітражного процесу.

Комітети асоціації роботодавців BDLS та профспілки мають час до опівдня 9 квітня, щоб прийняти або відхилити рекомендацію арбітражу. У BDLS заявили, що рекомендація передбачає підвищення заробітної плати від 13,1% до 15,1% протягом 15 місяців.

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Представник Verdi на переговорах Вольфганг Піпер заявив, що питання, які розглядаються, включають підвищення заробітної плати та бонусів для тренерів і менеджерів.

Як зазначається, у березні авіакомпанії Lufthansa і Verdi досягли домовленості щодо заробітної плати наземного персоналу німецьких аеропортів, що дозволило запобігти потенційним страйкам на Великодні свята.

Страйки в Європі

Вимоги підвищення заробітної плати на тлі стійкої інфляції призвели до низки руйнівних і дорогих зупинок авіа- та залізничного сполучення в найбільшій економіці Європи. Протести паралізували роботу 11 аеропортів по всій Німеччині і вплинули на повітряний рух на початку та в середині березня.

Німеччину з кінця 2023-го та початку 2024-го років продовжували лихоманити численні страйки транспортників, які прямо впливають на пасажирські перевезення в країні.

Так, профспілка бортпровідників найбільшого авіаперевізника Німеччини закликала співробітників до страйку 12-13 березня, який стосувався безпосередньо авіакомпанії Lufthansa, а також ближньомагістрального перевізника CityLine. Мета – домогтися підвищення заробітної плати.

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