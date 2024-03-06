Причиною скасування рейсів на виліт є страйк співробітників служби безпеки аеропорту.

Аеропорт міста Франкфурт-на-Майні, який є найбільш завантаженим летовищем у Німеччині, буде зачинений для пасажирів рейсів, виліт яких заплановано на четвер, 7 березня 2024 року.

Причиною скасування рейсів на виліт є страйк співробітників служби безпеки аеропорту, організований німецькою профспілкою Ver.di, повідомила прес-служба аеропорту.

"Страйк призведе до серйозних перебоїв у роботі та скасування рейсів протягом дня. Контрольно-пропускні пункти залишаться закритими. Таким чином, пасажири, які вилітають із Франкфурта, не зможуть пройти необхідні законом перевірки на безпеку", – йдеться в заяві.

Усім пасажирам, які вилітають, порадили відмовитися від відвідування франкфуртського аеропорту 7 березня, а замість цього зв'язатися зі службою підтримки клієнтів авіакомпанії або туроператора для отримання інформації про рейс.

Крім того, профспілка Ver.di закликала приєднатися до страйку 7 і 8 березня 2024 року наземний персонал найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa.

"Через запланований страйк профспілки Ver.di 7 і 8 березня в аеропорту Франкфурта протягом дня відбуватимуться перебої та скасування рейсів Lufthansa. Пасажирам рекомендується перевірити статус свого рейсу перед поїздкою в аеропорт через Інтернет на сайті www.lufthansa.com", – попередили у прес–службі аеропорту.

Масштабні страйки транспортників у Німеччині

Як раніше повідомляв УНІАН, також із 2 години ночі 7 березня 2024 року в Німеччині стартує черговий масштабний страйк машиністів пасажирських поїздів, який триватиме 35 годин. У результаті цього можливе скасування та затримки поїздів по всій країні.

Зазначимо, що це вже не перші масштабні страйки залізничників і співробітників аеропортів від початку 2024 року. Усі вони вимагають поліпшення умов праці, проте висока інфляція та брак робочої сили в Німеччині суттєво ускладнюють переговори.

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