З Чернівців, поїзд виїде 7 квітня о 20:00 і прямуватиме до Кривого Рогу / фото УНІАН

"Укрзалізниця" призначив на сьогодні додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє в Telegram.

"Укрзалізниця" призначає на 6 квітня додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці. Відправлення з Покровська - о 13:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що назад, з Чернівців, поїзд виїде 7 квітня о 20:00 і прямуватиме до Кривого Рогу.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

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