З Чернівців, поїзд виїде 7 квітня о 20:00 і прямуватиме до Кривого Рогу / фото УНІАН
"Укрзалізниця" призначив на сьогодні додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці.
Про це "Укрзалізниця" повідомляє в Telegram.
"Укрзалізниця" призначає на 6 квітня додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці. Відправлення з Покровська - о 13:00", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що назад, з Чернівців, поїзд виїде 7 квітня о 20:00 і прямуватиме до Кривого Рогу.
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