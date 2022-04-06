Відправлення з Покровська о 13:00.

"Укрзалізниця" призначив на сьогодні додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє в Telegram.

"Укрзалізниця" призначає на 6 квітня додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці. Відправлення з Покровська - о 13:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що назад, з Чернівців, поїзд виїде 7 квітня о 20:00 і прямуватиме до Кривого Рогу.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: