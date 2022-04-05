Поїзд відправлятиметься щодня з 5 квітня з Покровська (замість Дніпра) о 16:30.

Національний перевізник "Укрзалізниця" з 5 квітн 2022 року продовжує маршрут поїзда №234/233 "Дніпро – Чоп" до Покровська (Донецька область).

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

"Укрзалізниця" продовжує маршрут поїзда №234/233 "Дніпро – Чоп" до Покровська. Поїзд відправляється щодня з 5 квітня з Покровська (замість Дніпра) о 16:30. Назад, з Чопа, поїзд відправлятиметься з 6 квітня о 23:30 і курсуватиме до Дніпра", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з 5 квітня призначається додатковий поїзд №232/231 сполученням "Львів – Дніпро". Відправлення зі Львова – по непарних числах о 17:40, з Дніпра – по парних о 17:30.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" також продовжує рух поїзда 92/91 "Одеса – Лозова" через Слов'янськ до станції Краматорськ.

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