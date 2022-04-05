Національний перевізник "Укрзалізниця" з 5 квітн 2022 року продовжує маршрут поїзда №234/233 "Дніпро – Чоп" до Покровська (Донецька область).
Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.
"Укрзалізниця" продовжує маршрут поїзда №234/233 "Дніпро – Чоп" до Покровська. Поїзд відправляється щодня з 5 квітня з Покровська (замість Дніпра) о 16:30. Назад, з Чопа, поїзд відправлятиметься з 6 квітня о 23:30 і курсуватиме до Дніпра", – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що з 5 квітня призначається додатковий поїзд №232/231 сполученням "Львів – Дніпро". Відправлення зі Львова – по непарних числах о 17:40, з Дніпра – по парних о 17:30.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" також продовжує рух поїзда 92/91 "Одеса – Лозова" через Слов'янськ до станції Краматорськ.
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