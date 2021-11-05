Доставлятиме документ "Укрпошта".

З 5 листопада в українців з'явилася можливість отримати поштою водійське посвідчення, замовлене онлайн. Оформити доставку можна в Електронному кабінеті водія, а отримати - в будь-якому відділенні "Укрпошти".

Про це повідомили на сайті національного поштового оператора. І додали, що оплачувати доставку окремо не потрібно - її вже включено у вартість самого сервісу.

В "Укрпошті" розповіли, що її система інтегрована з Електронним кабінетом водія, де можна замовити водійське посвідчення. Віднині не потрібно відвідувати сервісний центр МВС для отримання пластикового документа.

"Натомість при оформленні посвідчення онлайн потрібно просто обрати доставку "Укрпоштою" додому або забрати у зручний час у найближчому відділенні. А жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру – водійське посвідчення доставить пересувне відділення або ж листоноша села", - пояснює заступник генерального директора "Укрпошти" із розвитку бізнесу Альона Стьопіна.

Доставка здійснюватиметься в рамках послуги "Експрес", її термін складатиме до двох днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.

Раніше Кабмін дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з правил дорожнього руху.

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Автор: Юрій Годован