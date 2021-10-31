Зараз в "Укрпошті" вакцинувалася третина співробітників.

У розпал пандемії коронавірусу різні компанії починають заохочувати своїх співробітників вакцинуватись. "Укрпошта", наприклад, розіграє 1 млн грн між вакцинованими співробітниками.

Про це йдеться у повідомленні компанії на її сайті.

Читайте такожНевакцинованим українцям хочуть заборонити їздити в поїздах і автобусахТак, між вакцинованими співробітниками "Укрпошти" будуть розіграні грошові призи в розмірі 1 тис., 3 тис., 5 тис. та 50 тис. грн.

Гендиректор компанії Ігор Смілянський сподівається, що з новою, фінансовою, мотивацією, кількість вакцинованих значно зросте. Зараз в "Укрпошті" вакцинувалася третина співробітників.

Як повідомлялося, у відділеннях "Укрпошти" по всій Україні діють тимчасові пункти вакцинації, де отримати вакцину можуть не лише співробітники компанії, але й всі охочі.

Раніше співробітник "Укрпошти" написав лист гендиректору компанії Ігорю Смілянському, в якому вимагає, щоб його не примушували до вакцинації проти коронавірусу. А в разі, якщо він зробить щеплення й у нього буде побічний ефект, вимагає виплатити компенсацію - 1 мільярд євро.

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Автор: Ольга Робейко