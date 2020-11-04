Вперше в Україні Vodafone впровадить IoT у міжнародних річкових перевезеннях

Співпраця передбачає онлайн моніторинг переміщення суден, забезпечення об'єктів зв'язком на території України та в роумінгу, відстеження вантажу, стану утримання контейнерів, логування статусів та інше.

4 листопада Vodafone Україна та Українське Дунайське пароплавство підписали меморандум про співпрацю. Основними напрямками взаємодії стане впровадження послуг та рішень Vodafone на базі мережі NB-IoT у бізнес-процеси міжнародного перевізника.

Співпраця передбачає онлайн моніторинг переміщення суден, забезпечення об'єктів зв’язком на території України та у роумінгу, відстежування вантажу, стану вмісту контейнерів, логування статусів та інше. Також компанії домовились про використання можливостей Big Data аналітики для подальшого створення систем прогнозування ефективності та запобігання втрат.

Меморандум підписано віддалено в електронному вигляді за допомогою Mobile ID від Vodafone, який забезпечує електронну ідентифікацію особистості та кваліфікований електронний підпис (КЕП). Перевагами Mobile ID у порівнянні з іншими способами ідентифікації особистості є універсальність та простота використання. Для Mobile ID використовуються SIM-карти нового покоління, які виступають в якості захищеного носія інформації.

"За останній рік ми зробили усі необхідні кроки для запуску повноцінного "інтернету речей" в Україні. Ми побудували мережу NB-IoT, тестування якої показали якісну та стабільну роботу. Ми маємо власний data-центр, який дозволяє обробляти та зберігати величезні масиви даних, згенеровані «розумними» приладами. Український Vodafone було підключено до глобальної connectivity платформи Vodafone, що дозволяє не лише використовувати чи адаптувати будь-які глобальні рішення компанії, але й забезпечити безперервну передачу та обробку даних як на території України, так і в усіх країнах присутності глобального оператора", – зазначає начальник департаменту цифрових рішень та платформ Vodafone Україна Микола Тракнов.

"Розраховуємо, що співпраця з Українським Дунайським пароплавством стане успішним прикладом використання цифрових технологій для зростання ефективності підприємства", – підсумовує заступник генерального директора Vodafone Україна Андрій Большаков.

"Наша команда розуміє, що диджиталізація управління бізнес-процесами – абсолютний must have будь-якого сучасного підприємства. Використання технологій IoT та Big Data – це можливість віднайти нові ніші на ринку перевезень, створити найбільш оптимальні та ефективні моделі руху флоту та використання ресурсів компанії. Тому ми раді розпочати співпрацю з одним з найбільших у світі операторів мобільного зв’язку – Vodafone. Використовуючи переваги, надійність та досвід Vodafone Україна у впровадженні нових продуктів, УДП зможе перейти на якісно новий європейський рівень обслуговування", – додає в.о. голови Правління ПрАТ "УДП" Олексій Хомяков.

Про NB-IoT

Пристрої, підключені до NB-IoT мережі, можуть спілкуватися між собою на виділеній частоті 1800 МГц. При цьому обладнання отримує стабільний доступ до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад, підвалах та шахтах ліфтів. Розгортання технології NB-IоT здійснюється на базі мережі LTE, що для користувачів і партнерів означає високий стандарт безпеки – шифрування та аутентифікацію на базі SIM-карти, недоступні в інших технологіях. Технологія NB-IоT також дозволяє оптимізувати енергоспоживання, збільшуючи термін життя батарей девайсів до 10 років. При цьому, ємність мережі значно вища, ніж у голосової мережі, за необхідності, є можливість легко виконати масштабування.

IoT – один із пріоритетних напрямків для Vodafone, розвиток якого в Україні став можливим із запуском 4G в липні 2018 року. Для запуску IoT рішень Vodafone спеціально розгортає мережу NB-IoT на базі власної 4G мережі, яка сьогодні доступна для близько 20 мільйонам українців. Ця технологія сертифікована й стандартизована GSMA у липні 2016 року та успішно запущена Vodafone Group в декількох країнах.

Нагадаємо, що Vodafone Україна підключений до глобальної IoT-платформі Vodafone, світового лідера в IoT-рішеннях. Таким чином, українські клієнти Vodafone зможуть отримати доступ до кращої світової платформи, щоб системно й централізовано керувати IoT-рішеннями у своїх компаніях.

Про технологію Mobile ID

Технологія Mobile ID забезпечує електронну ідентифікацію особистості й кваліфікований електронний підпис (КЕП), який є юридично значущим аналогом особистого підпису власника. Перевагами Mobile ID, в порівнянні з іншими способами ідентифікації особистості, є універсальність та простота використання. Ця технологія дозволяє замінити зв'язку логін-пароль в будь-якій електронній системі, в яку вона інтегрована, а значить – користувачу не потрібно вигадувати й запам'ятовувати нові логіни та паролі. Всі дії, в тому числі електронний підпис, виконуються в мобільному телефоні або смартфоні, тобто, користувачі Mobile ID не прив'язані до стаціонарного робочого місця, як у випадку з КЕП, записаним на флешці.

Крім високого рівня мобільності та зручності, однією з головних переваг Mobile ID є безпека особистих даних. Для цього Vodafone Україна використовує один з найбезпечніших двофазних процесів аутентифікації в світі. При цьому Mobile ID – єдина технологія електронної ідентифікації та КЕП, яка не залежить від додаткового обладнання або програмного забезпечення.

Для Mobile ID використовуються SIM-карти нового покоління. SIM-карта в цьому випадку виступає в якості захищеного носія інформації. Всі операції шифрування виконуються в захищеній області пам'яті такої картки, до неї не має доступу навіть операційна система мобільного пристрою. Секретну інформацію неможливо видалити або скопіювати на інший носій. При втраті чи блокуванні картки, послуга Mobile ID автоматично блокується.

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Автор: УНІАН