Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування ряду рейсів через "прискорені перевірки" ряду двигунів своїх літаків.

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування ряду рейсів через "прискорені перевірки" ряду двигунів своїх літаків. Авіакомпанія заявила, що зв'яжеться з постраждалими пасажирами та запропонує їм такі варіанти, як альтернативні рейси, повне повернення коштів або 120-відсотковий кредит авіакомпанії.

Як повідомляє Mirror, в авіакомпанії відзначили:"Сьогодні Wizz Air оголошує, що у зв'язку з прискореними перевірками декількох наших двигунів GTF за дорученням Pratt&Whitney ми внесли корективи в мережу, що призвело до скасування деяких рейсів в певні дні між певними пунктами призначення".

Пасажирам скасованих рейсів буде запропоновано альтернативний розклад рейсів, за умови повного відшкодування початкового способу оплати або пропозиції 120% від початкового тарифу в кредит бронювання авіакомпанії. У разі, якщо бронювання було через туристичне агентство або онлайн-туристичне агентство, пасажирам радять звернутися в агентство, яке займається бронюванням, щоб внести необхідні зміни. Wizz Air також рекомендує перевіряти папку зі спамом на наявність електронних листів про можливі зміни розкладу.

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"Ми щиро приносимо вибачення за незручності, викликані цією незапланованою подією, що знаходиться поза нашим контролем, але безпека наших пасажирів, екіпажу і літака є нашим пріоритетом номер один", - відзначили в авіакомпанії.

Авіакомпанія не уточнила, які саме маршрути будуть порушені.

Війна в Україні та Wizz Air

У жовтні 2022 року Wizz Air заявив про те, що закриває базу в Молдові через російські ракети, які бомблять Україну.

У квітні 2023 року Wizz Air відкрив "передплату" на авіаквитки.

У липні 2023 року угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою. Український військовий був змушений злишити рейс з Тель-Авіва до Варшави. У Wizz Air вибачилися і спробували безглуздо виправдатися.

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