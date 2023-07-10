Український військовий був змушений залишити рейс із Тель-Авіва до Варшави.

Угорська авіакомпанія Wizz Air в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва примусово зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою, після чого в компанії публічно попросили вибачення.

Як повідомляє видання Nexta, чоловік не міг сидіти на своєму місці через протез. Зазначається, що він сказав, що втратив ногу на війні, і летить додому до своєї родини в Україну.

"Він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?". Він показав стюардесі рюкзак, в якому були подарунки для рідних", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом чоловік впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що "він поводився неадекватно, і був змушений покинути рейс".

Після інциденту у Wizz Air пояснили ситуацію та публічно попросили вибачення на офіційній сторінці в Twitter.

"Ми приносимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги", - зазначили в авіакомпанії.

В прес-службі також додали, що якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, працівники зобов’язані відмовити йому в посадці.

"У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду і посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту", - пояснили в угорській компанії.

Лоукостер Wizz Air - новини

Як повідомляв УНІАН, лоукостер Wizz Air з 12 червня скоротив час проходження безкоштовної онлайн-реєстрації. Тепер зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон можна буде в період від 24 до 3 годин до вильоту за розкладом.

Раніше цей термін становив від 48 до 3 годин до вильоту. Нові правила стосуються пасажирів, які купили квитки за найдешевшими тарифами і не сплатили збір за вибір місця в літаку.

Вас також можуть зацікавити новини: