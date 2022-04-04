Хлопчик впевнений, що українські захисники найближчим часом переможуть російських окупантів.

11-річний переселенець з Покровська Донецької області знайшов через соцмережі роботу, щоб допомагати Збройним силам перемагати ворога.

Історію хлопчика розповіла Нацполіція.

Максим щиро вболіває за те, щоб українські воїни якомога швидше побороли російських загарбників. Він вирішив долучитися до перемоги матеріально та почав шукати роботу.

Мати хлопчика розповіла, що ця ідея спала на думку сина раптово. Він склав оголошення, видрукував його та пішов розвішувати по Чернівцях.

Хлопчик пропонував різні послуги, зокрема винести сміття, вигуляти собаку та принести води. Пропозицій було безліч. Як згадує мати хлопчика, люди телефонували щохвилини та писали десятки повідомлень у різні месенджери.

Згодом Максим приніс додому перші зароблені гроші.

"Ми почали думати, як розділити ці гроші для сім'ї та для потреб нашої країни. Ми вирішили, що все віддамо на потреби нашої держави", - розповіла мама Максима.

До хлопчика приїхали поліціянти, щоб подякувати йому за дорослу позицію та вчинки.

Нагадаємо, що російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Маріанну Вишемирську, фото якою з маріупольського пологового будинку облетіли весь світ.

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