У минулому місяці лідером на ринку нових бензинових авто виявився кросовер Mazda CX-5.

У вересні український автопарк поповнили 2,1 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ. Про це повідомив УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з минулорічним показником, то це на 20% менше. Зазначимо також, що якщо у вересні 2023-го бензинові авто охоплювали 46% ринку нових машин, то зараз цей показник складає лише 37%.

Лідерські позиції на ринку нових авто з бензиновими ДВЗ у вересні займав Mazda CX-5 – компактний кросовер від японської компанії Mazda, який виробляють з 2012-го.

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ТОП-5 найпопулярніших нових авто з бензиновими ДВЗ:

Mazda CX-5 – 161 одиниця;

Škoda Karoq – 135;

Škoda Octavia – 122;

Hyundai Tucson – 109;

Kia Sportage – 108.

Якщо казати про імпортовані вживані бензинові авто, то тут лідером вересня став добре відомий Volkswagen Golf, який давно є одним з найбільш продаваних автомобілів у світі.

Загалом попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ в Україні у вересні впав на 16%, до 7,8 тисячі одиниць.

ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:

Volkswagen Golf – 616 одиниць;

Audi Q5 – 373;

Volkswagen Tiguan – 349;

Renault Mégane – 326;

Škoda Octavia – 312.

Автомобільний ринок – останні новини

Нещодавно спеціалісти назвали бренди, на які варто звернути увагу тим, хто шукає надійне вживане авто. Лідерами рейтингу стали Toyota та Lexus, а одразу за ними з великим відставанням слідує Mazda. Американські бренди Tesla, Dodge і Chrysler посіли лише 24, 25 і 26 місця.

Також нагадаємо, що раніше експерт з уживаних автомобілів порекомендував "‎бюджетний"‎ спортивний седан. Ним виявилась одна з моделей BMW.

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