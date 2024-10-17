У вересні український автопарк поповнили 2,1 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ. Про це повідомив УкрАвтопром.
Якщо порівнювати з минулорічним показником, то це на 20% менше. Зазначимо також, що якщо у вересні 2023-го бензинові авто охоплювали 46% ринку нових машин, то зараз цей показник складає лише 37%.
Лідерські позиції на ринку нових авто з бензиновими ДВЗ у вересні займав Mazda CX-5 – компактний кросовер від японської компанії Mazda, який виробляють з 2012-го.
ТОП-5 найпопулярніших нових авто з бензиновими ДВЗ:
- Mazda CX-5 – 161 одиниця;
- Škoda Karoq – 135;
- Škoda Octavia – 122;
- Hyundai Tucson – 109;
- Kia Sportage – 108.
Якщо казати про імпортовані вживані бензинові авто, то тут лідером вересня став добре відомий Volkswagen Golf, який давно є одним з найбільш продаваних автомобілів у світі.
Загалом попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ в Україні у вересні впав на 16%, до 7,8 тисячі одиниць.
ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:
- Volkswagen Golf – 616 одиниць;
- Audi Q5 – 373;
- Volkswagen Tiguan – 349;
- Renault Mégane – 326;
- Škoda Octavia – 312.
Автомобільний ринок – останні новини
Нещодавно спеціалісти назвали бренди, на які варто звернути увагу тим, хто шукає надійне вживане авто. Лідерами рейтингу стали Toyota та Lexus, а одразу за ними з великим відставанням слідує Mazda. Американські бренди Tesla, Dodge і Chrysler посіли лише 24, 25 і 26 місця.
Також нагадаємо, що раніше експерт з уживаних автомобілів порекомендував "бюджетний" спортивний седан. Ним виявилась одна з моделей BMW.