Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні відбувається по п'ятницях. А найбільш безпечний день для пішоходів і водіїв - неділя.
Про це повідомляє прес-служба МТСБУ на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожУкраїнських водіїв будуть більш ретельно контролювати: запущено нову систему відеоспостереження
Згідно зі статистикою патрульної поліції України, за одинадцять місяців 2020 року в п'ятницю сталося понад 24,7 тисяч ДТП. В цілому протягом 2020 року сталося 150 267 дорожніх пригод, з яких:
у понеділок - 21 450,
у вівторок - 22 432,
у середу - 22 860,
у четвер - 22 449,
у п'ятницю - 24 749,
у суботу - 19 973,
у неділю-16 354.
Таким чином найбезпечніші дні для автомобілістів в Україні - це вихідні. У неділю відбувається мінімальна кількість ДТП.
Минулого року за аналогічний період часу сталося менше аварій - 144 760. Але й у 2010 році найбільша кількість ДТП відбувалася щоп'ятниці, а найменша - щонеділі.
Система відеофіксації порушень ПДР в Україні
- З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
- Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.
- Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.
- За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.
- З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, вчинені іноземними громадянами, які в'їхали на своїх авто на територію України, та громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.
- У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в'їзду в нашу країну.
- У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.
- Станом на 2 грудня повідомлялося, що за два тижні 70 іноземців отримали постанови про штрафи.
- 8 грудня 2020 року в Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух по смузі громадського транспорту.
- 17 грудня 2020 року в Україні запустили ще одну систему фіксації відеоспостереження на трасі. Систему запущену в Борисполі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram