Передбачено позачергове прибуття до пунктів пропуску автомобілів Сил безпеки та оборони України.

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила функціонування та використання системи "єЧерга" для перетину кордону.

Як повідомила прес-служба відомства, оновлені правила у першу чергу спрямовані на забезпечення прогнозованості часу очікування в онлайн-черзі та врахування перевезення пріоритетних товарів.

"Наша мета – щоб кожен перевізник перетинав кордон прогнозовано та передбачувано. Для цього ми постійно працюємо над модернізацією системи "єЧерга". Нові правила враховують потреби бізнесу, забезпечують пріоритет для низки вантажів і дозволять зробити систему більш прогнозованою", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Зокрема, правила передбачають пріоритетне прибуття до пунктів пропуску вантажівок:

зі швидкопсувними вантажами;

що перевозять товари підприємств зі статусом "Авторизований економічний оператор" (АЕО);

що мають транзитну декларацію (Т1) чи книжку МДП (Carnet TIR).

Співвідношення пріоритетних вантажів до інших типів вантажів буде розраховуватись відповідно до схваленого правила, а саме – 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП з швидкопсуваним вантажем: 1 вантажівка з швидкопсуваним вантажем: 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП: 5 вантажівок, що не мають пріоритету.

Також передбачено позачергове прибуття до пунктів пропуску автомобілів Сил безпеки та оборони України, що прямують в службових потребах.

У міністерстві наголошують, що важливим нововведенням у правилах є інструменти забезпечення прогнозованості "єЧерги", а саме запобігання ситуаціям, за яких перевізники бронюють місце в черзі "про всяк випадок", без чіткого наміру виконати перевезення. Цим самим вони збільшують чергу, яка стає непрогнозованою у період масових скасувань чи продовжень часу очікування з боку перевізників – особливо у вихідні дні.

Для подолання цього явища в системі буде обмежено кількість продовжень та скасувань черги. Так, скористатись функцією продовження черги можна буде один раз на два місяці (60 днів) для кожного вантажного автомобіля перевізника. Відтермінувати заїзд на пункт пропуску можна буде один раз на 4,6,8 або 10 годин.

Як і раніше, користувачі зможуть скасувати чергу. Разом з тим, електронна система автоматично буде блокувати можливість зареєструвати в нову чергу конкретну вантажівку протягом двох тижнів, якщо:

користувач вніс недостовірні дані щодо водія, вантажу чи транспортного засобу;

виявлено дані про перетин кордону без реєстрації в єЧерзі;

виявлено дані про перевезення вантажу, але під час реєстрації в черзі було вказано порожній транспортний засіб;,

користувач двічі підряд самостійно скасовував місце в черзі для вантажівки, що вже була в статусі "в’їзду до пункту пропуску";

відбулось анулювання черги системою двічі підряд через неприбуття вантажівки до пункту пропуску;

за добу до перетину кордону користувач двічі скасував місце в черзі протягом останніх 30 днів.

У відомстві нагадали, що наразі "єЧерга" працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок та автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами. Завдяки системі кордон на виїзд з України за онлайн-записом перетнули понад 2,2 мільйона транспортних засобів. З них – понад 200 тисяч це автобуси.

"єЧерга" - інші новини

У грудні 2022 року в Україні стартувала електронна черга перетину кордону для вантажівок - "єЧерга". Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

У березні 2023 року "єЧерга" запрацювала для водіїв вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі.

У лютому 2024 року уряд ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу перетину кордону і на водіїв легкових автомобілів. Тоді Кабмін схвалив можливість інформаційного обміну між системою "єЧерга" та порталом "Дія".

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