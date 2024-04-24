Відтепер кожен автобус зможе обрати час для перетину кордону.

Сьогодні, 24 квітня, у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень на кордоні України з Молдовою запрацював сервіс електронної черги для автобусів. Вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга". Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, до "Мамалига – Крива" та "Могилів-Подільський – Отач" додадуться:

"Виноградівка – Вулканешти";

"Малоярославець 1 – Чадир-Лунга";

"Нові Трояни – Чадир-Лунга";

"Рені – Джурджулешти";

"Серпневе 1 – Басараб‘яска";

"Старокозаче – Тудора";

"Табаки – Мирне";

"Росошани – Бриче ".

Згодом, така можливість буде доступна на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Відео дня

Зазначається, що реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.

Електронна черга – що відомо

"єЧерга" – це онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону. Впровадження "єЧерги" розпочалося на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у березні 2023 року.

27 лютого уряд під час засідання ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу перетину кордону на водіїв легкових автомобілів.

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