Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказано з урахуванням переведення стрілок.

З неділі, 31 жовтня, поїзд на території України курсуватимуть за зимовим часом.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Відзначається, що час прибуття і відправлення поїздів у квитках пасажирів вказано вже з урахуванням переведення стрілок на одну годину назад.

"У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" вказано вже відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час на своєму годиннику", - йдеться в повідомленні.

Перехід на зимовий час:

У ніч на 31 жовтня, о 4 годині ранку, українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад. Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Автор: Герасименко Валентина