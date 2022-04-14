Напередодні до Києва залізницею приїжджали президенти одразу чотирьох країн.

З початку повномасштабної агресії Росії в Україні Київ відвідали низка високопоставлених чиновників Євросоюзу. Через закриття авіасполучення над Україною візити здійснюються залізницею в спеціальному вагоні.

Як передає "Радіо Свобода", вагон-салон виробництва 2014 року встиг поїздити до Криму, проте маршрут був припинений через окупацію півострова.

Незадовго до 24 лютого журналістам вдалося побувати в цьому вагоні. Тоді його провідниця Анна Баскакова розповідала, що він включає ресторан, м'яке купе на чотирьох осіб, спальню на двох, а також ванну кімнату з туалетом і душем.

У Криму вагон-салон встиг побувати всього кілька разів перед припиненням залізничного сполучення. Зараз же в ньому вже проїхалися зі Львова до Києва і назад, зокрема, британський прем'єр Борис Джонсон, а також президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Лідери цих чотирьох держав побували в Києві напередодні, 13 квітня.

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