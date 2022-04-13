Вони вже прямують до столиці України.

Президенти чотирьох країн Європейського Союзу сьогодні відвідають столицю Україна.

У канцелярії президента Польщі Анджея Дуди повідомили, що разом з ним до Києва їдуть глави Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс.

Повідомляється, що в Києві глави цих держав проведуть зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

"На шляху до Києва, до міста, яке страшенно постраждало через війну з Росією з моменту мого останнього візиту", - прокоментував свій візит естонський президент.

"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку і військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу. Разом до перемоги!",- написав литовський лідер.

"Балтійські і польські лідери прибувають сьогодні до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським", - повідомили в адміністрації президента Латвії.

Нагадаємо, з початку війни столицю України вже відвідали низка іноземних лідерів і політиків, свою роботу в Києві відновили багато посольств. Одним з найбільш знакових став візит британського прем'єра Бориса Джонсона.

Всі візити здійснюються залізницею.

Напередодні стало відомо, що Зеленський відмовився приймати в Києві федерального президента Німеччини через його тісні зв'язки з РФ.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки не планує їхати до України.