У столиці та містах-супутниках поступово відновлюють рух громадського транспорту.

У передмістях Києва поступово відновлюють транспортне сполучення. Однак на низці маршрутів вже анонсовані або діють нові тарифи.

Як пише "Сьогодні" з посиланням на Асоціацію перевізників Київської області, вже частково відновлено рух у бік столиці, проте поки з дуже великим інтервалом. Спочатку це була година, зараз - півгодини, каже голова Асоціації Олексій Павленко.

"Наступного тижня навіть з Іванківського району маршрутки будуть потихеньку виїжджати на Київ, попри те, що район знаходився під окупацією і там є проблеми з мостами й дорогами", – розповідає він.

Серед проблем, з якими стикаються перевізники через війну, Павленко виділяє наступні:

знищено багато рухомого складу, наприклад, в Ірпені згорів парк нових маршруток;

велика кількість осколків на дорогах - багато автобусів вже пошкодили шини;

брак водіїв - багато перебувають у лавах ЗСУ і тероборони;

тривале простоювання на блокпостах поблизу столиці.

"Ми хочемо просити владу, щоб була виділена окрема смуга для проїзду громадського транспорту. Це необхідно для зручного і швидкого проїзду блокпостів, де проводиться перевірка документів. На це витрачається дуже багато часу, оскільки маршрутки стоять у загальній черзі. Враховуючи потоки автотранспорту, який повертається до Києва, з цим є певні складнощі", – зазначає Олексій Павленко.

За його даними, зараз основними пасажирами є працівники критичної інфраструктури - ремонтники, медики, електрики, співробітники хлібзаводів.

Де подорожчав проїзд

Зокрема, проїзд від Петропавлівської Борщагівки в маршрутці № 903 тепер коштує 19 гривень замість 13. Селом проїхатися можна за 10 гривень.

Нововведення очікувано не сподобалося місцевим жителям, які погрожують пересісти на скутери і велосипеди. Деякі мають намір ходити пішки 7 км до найближчої станції метро.

Коментар перевізників

В Асоціації тему подорожчання проїзду коментують неохоче, називаючи такий захід вимушеним.

У країні йде війна, а люди через 6 гривень починають торгуватися, особливо диванні експерти. Пасажиропотік відсутній, немає чіткої економіки, нічим ремонтувати автобуси, солярка стала справжнім дефіцитом. Як інакше здійснювати перевезення? Ми всі зараз в таких умовах, що потрібно виживати. Нехай критикани, яким не подобаються такі тарифи, беруть кредити, купують автобуси й возять людей", – обурюється Олексій Павленко.

За його словами, кожен день автобус з Борисполя проїжджає 400 кілометрів за маршрутом. Для цього йому потрібно 60 літрів палива. За нинішніми цінами - це 2400 гривень.

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