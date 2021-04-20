Затори заважають руху транспорту через мости та вздовж Дніпра.

Станом на 8 ранку ситуація на дорогах Києва сильно ускладнена, ключові транспортні артерії столиці застигли в заторах.

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Як свідчать дані карт Google, пробки виникли перед мостами через Дніпро в напрямку правого берега. На проспекті Романа Шухевича перед північним мостом руху заважає ДТП. Аварія сталася також і на мосту Патона.

Затори заважають руху транспорту вздовж Дніпра - на вулиці Набережно-Хрещатицькій (там сталася ДТП), Набережно-Рибальській та на Набережному шосе.

Тягучка транспорту спостерігається на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги. Затяжний затор виник на вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі.

Великі проблеми з трафіком виникли на ділянці окружної траси, між Софіївською Борщагівкою і станцією метро «Іподром».

Затор тягнеться проспектом Перемоги - між станціями метро "Житомирська» та «Берестейська», також від "Шулявської" до центру міста – через бульвар Тараса Шевченка. У центрі проблеми з рухом спостерігаються на вулицях Жилянській та Саксаганського. Аналогічна ситуація в районі Бессарабського ринку, в урядовому кварталі і на Подолі.

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Автор: Дмитро Захаров