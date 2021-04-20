Ситуація на дорогах Києва вранці 20 квітня / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Станом на 8 ранку ситуація на дорогах Києва сильно ускладнена, ключові транспортні артерії столиці застигли в заторах.

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Як свідчать дані карт Google, пробки виникли перед мостами через Дніпро в напрямку правого берега. На проспекті Романа Шухевича перед північним мостом руху заважає ДТП. Аварія сталася також і на мосту Патона.

Затори заважають руху транспорту вздовж Дніпра - на вулиці Набережно-Хрещатицькій (там сталася ДТП), Набережно-Рибальській та на Набережному шосе.

Google maps

Тягучка транспорту спостерігається на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги. Затяжний затор виник на вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі.

Google maps

Великі проблеми з трафіком виникли на ділянці окружної траси, між Софіївською Борщагівкою і станцією метро «Іподром».

Затор тягнеться проспектом Перемоги - між станціями метро "Житомирська» та «Берестейська», також від "Шулявської" до центру міста – через бульвар Тараса Шевченка. У центрі проблеми з рухом спостерігаються на вулицях Жилянській та Саксаганського. Аналогічна ситуація в районі Бессарабського ринку, в урядовому кварталі і на Подолі.

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Автор: Дмитро Захаров