В УЗ обіцяють, що роботи триватимуть безупинно – до повного відновлення інфраструктури.

Тривалість робіт на дільниці "‎Ясіня – Вороненко"‎, де напередодні стався провал земної породи, може збільшитися до трьох діб, оскільки вона є складною для укріплення ґрунту. Про це повідомляє "‎Укрзалізниця"‎.

"Пасажирів поїзда №96 "Рахів – Київ" веземо резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова", – повідомляє державна компанія.

В "‎Укрзалізниці"‎ додали, що роботи будуть тривати безупинно – до повного відновлення. Зараз техніка та команди робітників вже знаходяться на місці інциденту.

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Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" попередили щодо змін в маршруті низки поїздів до Карпат, оскільки на ділянці "‎Ясіня – Вороненко"‎ зафіксували провал земної породи.

У державній компанії повідомили про зміну кінцевої станції для усіх поїздів рахівського напрямку. Також було представлено детальний графік руху поїздів на 23 травня.

Як курсуватимуть поїзди 23 травня:

Поїзд №233 "Київ – Рахів" буде їхати до станції Яремче (прибуття о 5:21).

буде їхати до станції Яремче (прибуття о 5:21). Поїзд №144 "Рахів – Чернігів" відправиться о 12:24 з Яремче.

відправиться о 12:24 з Яремче. Поїзд №55 "Київ – Рахів" буде курсувати лише до станції Микуличин (час прибуття о 6:48). Зворотний рейс до столиці їхатиме з цієї ж станції о 18:48.

буде курсувати лише до станції Микуличин (час прибуття о 6:48). Зворотний рейс до столиці їхатиме з цієї ж станції о 18:48. Поїзд №95 "Київ – Рахів" прямуватиме до станції Вороненко, прибуття о 8:45. Зворотний рейс до Києва – зі станції Вороненко о 21:08.

прямуватиме до станції Вороненко, прибуття о 8:45. Зворотний рейс до Києва – зі станції Вороненко о 21:08. Поїзд №107 "Київ – Рахів" також курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46). Зворотний рейс до Києва – о 13:50.

також курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46). Зворотний рейс до Києва – о 13:50. Поїзд №5 "Запоріжжя – Ясіня" прямуватиме до станції Ворохта і прибуде туди о 10:04. Зворотний рейс до Запоріжжя заплановано з Ворохти на 13:03.

прямуватиме до станції Ворохта і прибуде туди о 10:04. Зворотний рейс до Запоріжжя заплановано з Ворохти на 13:03. Поїзд №25 "Одеса – Ясіня" курсуватиме до станції Ворохта (прибуття об 11:35). До Одеси поїзд вирушить з цієї ж станції о 15:35.

курсуватиме до станції Ворохта (прибуття об 11:35). До Одеси поїзд вирушить з цієї ж станції о 15:35. Поїзд №357 "Київ – Ясіня" прямуватиме до станції Микуличин і прибуде туди об 11:58. Назад до Києва рейс відправлятиметься з Микуличина о 15:27.

прямуватиме до станції Микуличин і прибуде туди об 11:58. Назад до Києва рейс відправлятиметься з Микуличина о 15:27. Поїзд №1 "Харків – Ворохта" курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12.

курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12. Поїзд №143 "Суми – Рахів" буде їхати лише до станції Ворохта з прибуттям о 16:28.

буде їхати лише до станції Ворохта з прибуттям о 16:28. Поїзд №234 "Рахів – Київ" відправлятиметься з Ворохти о 22:36.

Водночас приміський поїзд №6441/6442 "Коломия – Ділове" буде курсувати лише до Делятина.

"‎Укрзалізниця" – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив про те, що у державній компанії продовжили курсування регіонального поїзда "‎Чернівці – Львів – Чернівці"‎ у наступному місяці. На маршруті, як і раніше, будуть використовувати сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

Придбати квитки на поїзд можна за десять діб до дати відправлення за допомогою мобільного застосунка "Укрзалізниці", сайту компанії, або у вокзальних касах.

А ще раніше стало відомо, що в "Укрзалізниці" вирішили змінити квитки до Польщі. Як повідомлялось, квиток нового зразка є більш зручним у користуванні та відповідає сучасним міжнародним правилам.

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