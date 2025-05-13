Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні з Австрією, Угорщиною та Словаччиною.

Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Як повідомляє пресслужба перевізника, новий квиток більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

В УЗ нагадали, що наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

№89/90 Київ - Перемишль;

№705/706, 715/716 Київ - Перемишль;

№35/36 Одеса - Перемишль;

№ 23/24 Київ - Хелм;

№ 51/52 Київ - Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль;

№ 19/20 Київ - Хелм;

№93/94 Харків - Хелм;

№ 73/74 Харків - Перемишль;

№ 119/120 Київ - Хелм;

№ 767/768 Рава-Руська - Варшава;

№765/766 Рава-Руська - Варшава;

№67/68 Київ - Варшава.

"Укрзалізниця" - останні новини

Українська залізниця призначила додатковий поїзд №220/219 Київ - Дніпро - Київ на низку дат травня та червня. Так, поїзд курсуватиме: з Києва - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36. А з Дніпра - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

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УЗ також призначила додатковий поїзд №267/268 Київ - Вінниця - Київ на 18 та 25 травня. Поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння.

Також повідомлялось, що в Україні вперше в історії незалежності з'явилися нові плацкартні вагони. Закупівля вагонів стала частиною держпрограми, покликаної оновити рухомий склад.

Зазначається, що вагони мають "традиційну" конфігурацію місць, але можуть похвалитись деякими важливими оновленнями, які покликані підвищити зручність, безпеку та інклюзивність.

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