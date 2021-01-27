За прогнозом синоптиків, 28 січня очікуються сильні снігопади.

Завтра з 6:30 через погіршення погодних умов тимчасово обмежать в’їзд до Києва великогабаритного транспорту.

Читайте такожСніг продовжить засипати більшість областей України, температура вдень впаде до -2° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністації з посиланням на Укргідрометцентр.

«За прогнозом синоптиків, 28 січня очікується погіршення погодних умов у вигляді сильних снігопадів. У зв’язку з цим постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту із 6:30 28 січня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження діятиме до покращення погодних умов, про що буде повідомлено окремо.

В КМДА сподіваються, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Міська влада звернулась із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

«Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва», - додали в мерії.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська