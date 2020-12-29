Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу з укладання нових контрактів на виготовлення Ан-178 вже з наступного року.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання щодо створення у 2021 році української авіакомпанії, яка буде користуватися літаками державного підприємства "Антонов".

Як повідомляє прес-служба про це він заявив перед церемонією підписання меморандуму між Міністерством оборони та державним підприємством «Антонов» про співпрацю з будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

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Згідно з повідомленням прес-служби ОП, президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан - 178 вже з наступного року, а уряду - опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка буде користуватися літаками «Антонова». А також розробити державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки та оборони України.

"Зробімо все можливе, щоб авіаційна галузь України подолала всі зони турбулентності та піднялася до нових висот", - зазначив Зеленський.

Що цьому передувало

У серпні 2020 року віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував створення державної аерокосмічної холдингової компанії, до якої увійдуть підприємства Державного космічного агентства та авіаційні підприємства.

11 листопада Кабінет міністрів схвалив концепцію Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки. Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 40 млрд грн, з яких 20 млрд грн будуть спрямовані з державного бюджету, а решта коштів - з інших джерел. Реалізація програми дозволить зберегти близько 50 тисяч робочих місць і створити ще 6 тисяч нових.

Серед очікуваних результатів програми також називають розробку нових транспортних літаків, вертольотів, безпілотників, а також модернізацію вже існуючих.

Крім того, реалізація програми має допомогти створити нові авіаційні технології, обладнання та матеріали, які використовуються в серійному виробництві літаків, двигунів та іншої авіаційної техніки, а обсяг реалізованої продукції галузі може скласти 300-350 млрд грн.

Держбюджет - 2021 та авіаційна галузь

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік. Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення 89 млрд грн на програму «велике будівництво», 4,5 млрд грн – на розвиток «Укрзалізниці» і 2,4 млрд грн – на розвиток аеропортів.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

За словами Криклія, прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні. На розвиток аеропорту в Дніпрі передбачено 1,4 млрд грн, у Вінниці - 604 млн грн, у Херсоні – 320 млн грн і на аеропорт у Рівному – 75,7 млн грн.

17 грудня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій прогнозував відновлення у 2021 році української авіаційної галузі до 50% показників 2019 року.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

29 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної цільової програму розвитку аеропортів до 2023 року, якими визначаються завдання та заходи, необхідні для приведення аеропортової інфраструктури у відповідність до міжнародних стандартів.

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Автор: Костянтин Гончаров