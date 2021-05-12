На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Для учасників АТО/ООС пільговий період складатиме 270 днів.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають тимчасове запровадження нової процедури розмитнення авто на європейських номерах.

Про це ввечері в середу повідомила прес-служба глави держави.

Мова йде про закони №1402-ІХ та №1403-ІХ, схвалені Верховною Радою 15 квітня.

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"Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів", - йдеться у повідомленні.

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вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку;

сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості;

базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро;

такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом;

за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника;

на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

На які авто не поширюються закони:

ті, що не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище

походять з держави-окупанта (держави-агресора);

ввезені з тимчасово окупованої території України.

"Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності", - уточнили в ОП.

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Автор: Юрій Годован