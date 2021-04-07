Наразі розглядається варіант збільшення інтервалу руху поїздів на 30 с - 1 хв у пікові години.

У Київському метрополітені запевняють, що пасажири не відчують змін у графіку руху поїздів, запроваджені через зменшення пасажиропотоку під час локдауну.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

«У нас інтервал у пікову годину зараз 1 хв 30 с. Ми будемо робити не менше 2 хв. Тому що пасажиропотік, якщо ми беремо по понеділку, то в 10 разів менший, ніж ми возили раніше. І навіть 200 тисяч по вчорашньому дню – це теж невеликий пасажиропотік. Ми зараз будемо шукати оптимальні варіанти, щоб було дотримання карантинних заходів і водночас оптимізація ресурсу», - сказала Макогон.

Вона нагадала, що торік місто підтримало підприємство і компенсувало збитки за період, коли метро не працювало через локдаун.

«І зараз знову ж таки ми будемо готувати розрахунки. Але є розуміння, що потрібно зробити максимально ефективну модель в даній ситуації», - зазначила заступник начальника метрополітену.

На запитання, коли саме можуть змінити графіки руху, Макогон відповіла: «Ми вже подивились понеділок-вівторок… Думаю, завтра вже будемо перелаштовувати графіки».

Вона запевнила, що пасажири не відчують змін у графіку руху. «Об’єктивно пасажир фактично не відчує зміни графіка. Бо це 30 секунд чи одна хвилина... А для нас, як для підприємства, якщо ми хоча б на один поїзд скорочуємо, це вже обсяг коштів, який ми економимо. Бо 1,5 чи 2 хв різниця не відчувається, пасажир їх не відчує», - пояснила Макогон.

Локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

7 квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що під час локдауну графік руху міського громадського транспорту можуть скоригувати залежно від пасажиропотоку. Поки комунальний транспорт працює за графіком, який був до локдауну.

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Автор: Інна Андаліцька