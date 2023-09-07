Експерти прогнозують, що попит на електромобілі серед українців надалі зростатиме.

Популярність електрокарів серед українців зростає. Усього з початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє "Укравтопром", у серпні український автопарк поповнили 3 841 авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 2,6 раза більше порівняно з серпнем минулого року, та на 11% більше, ніж у попередньому місяці.

Зазначається, що основну масу електромобілів у серпні склали легкові авто – 3 764 одиниць. З них: 684 нових авто та 3080 - уживаних.

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Експерти привели перелік найпопулярніших моделей електромобілів серед українців за результатами серпня.

ТОП-5 марок нових електромобілів:

Volkswagen ID.4 – 275 авто

Volkswagen ID.6 – 58 авто

Audi Q8 e-tron – 40 авто

Toyota BZ4X – 39 авто

Honda E – 34 авто

ТОП-5 марок уживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 505 авто

Volkswagen e-Golf - 422 авто

Tesla Model 3 - 361 авто

Tesla Model Y - 218 авто

Renault Zoe - 183 авто

Чому в Україні збільшується прихильність до електрокарів

Як розповів УНІАН автоексперт та власник сервісу автовикупу Олег Новасов, попит на електрокари в Україні зростає через низку факторів: по-перше, це модно, по-друге, через широкий вибір таких авто на аукціонах в Америці, і по-третє - через нульову або мінімальну вартість розмитнення.

"Але, поки що, підвищений попит на електромобілі - це скоріше лише мода. Такі машини можуть дозволити собі переважно ті, хто живе в приватному будинку, і у нього є розетка. Очевидно, що у квартирі зарядити авто ніяк не вийде. Або ті, у кого є розетка на підприємстві", - вважає автоексперт.

На його думку, для більшості споживачів електромобілі поки що не достатньо зручні через недостатньо розвинену інфраструктуру для зарядки авто.

"Показником розвитку інфраструктури буде масова пересадка таксі на електротягу, поки що вони ще їздять переважно на бензині та газі", - сказав Новасов.

Втім, у сервісах таксі тепер вже нерідко можна зустріти й власників електрокарів, що свідчить про поступову популяризацію електричних автівок та розвиток цього ринку.

"Частка автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Україні зменшується. Їхню долю на себе забирають або гібридні, або електричні моделі. Український ринок є частиною європейського ринку. І тому загальний тренд, який зараз існує в Європі, безумовно, відображається в Україні", - розказав УНІАН менеджер з комунікацій "Ніссан Мотор Україна" Володимир Іванов.

Так, наприклад, електромобіль Nissan Leaf, за словами Іванова, має запас ходу без підзарядки близько 389 км, чого вистачає для комфортного пересування по місту.

"Якщо ми говоримо за Nissan, то в Європі майже не залишилось моделей з чистим двигуном внутрішнього згоряння. Покупцям переважно пропонуються гібридні, електрифіковані або електричні автомобілі", - додав експерт.

Мінуси електрокарів в Україні

При цьому багато водіїв критикують автомобілі на електричному джерелі живлення через те, що такі авто треба довго заряджати - переважно від 20 хвилин до кількох годин.

"Із Києва до Львова на одному заряді доїхати практично нереально. Необхідно робити зупинки, кілька годин заряджатися. Це все займає більше часу", - розповідає УНІАН таксист та водій зі стажем, власник електрокара В’ячеслав.

За його словами, поки що електромобіль зручно використовувати як "запасний" автомобіль в сім'ях - для поїздок переважно лише по місту.

"Так, це дешевше, особливо, якщо врахувати зростаючі ціни на бензин. Проте, на мою думку, їздити на електрокарах на далекі відстані по нашій країні поки що нереально", - вважає В’ячеслав.

Український ринок авто - останні новини

За даними "Укравтопрому", серпневий ринок українського авторинку поповнило 5,8 тис. нових легкових автомобілів. Це майже удвічі більше, ніж роком раніше. Найбільший попит мали автомобілі марки Toyota.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів зросла з 18% у першому півріччі 2022 року до 22% поточного року.

Крім того, впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік вживаних машин становив 10 років. Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону.

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