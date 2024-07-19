Віце-президентку підтримують 6 із 10 прихильників правлячої політсили.

У той час як президент Джо Байден стикається з дедалі більшим тиском, щоб він відмовився від своєї кандидатури на переобрання, більшість демократів вважають, що його віце-президент сама стане хорошим президентом. Про це свідчать результати опитування Центру дослідження зв’язків з громадськістю AP-NORC, які публікує AP.

Дослідження показало, що приблизно 6 із 10 демократів вважають, що Камала Харріс добре впоралася б із вищою посадою. Приблизно 2 з 10 демократів не вірять, що так станеться, ще 2 вагалися з відповіддю.

"Після фіаско Байдена на дебатах 27 червня багато демократів приватно та навіть відкрито сподівалися, що Гарріс втрутиться та змінить Байдена як кандидата в президенти від партії, зважаючи, що у неї більше шансів проти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Зі свого боку Гарріс залишилася повністю лояльною до Байдена, будучи одним із його найзапекліших захисників після катастрофічних результатів дебатів", - пише видання. Відео дня

ЗМІ зазначає, що американці загалом скептично ставляться до того, як Гарріс впорається з роботою в "Овальному кабінеті". Так, лише приблизно 3 з 10 дорослих американців загалом кажуть, що Гарріс добре впоралася б із президентством. Приблизно половина каже, що Гарріс не впоралася б із цією роллю.

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Камала Гарріс отримала найбільшу підтримку виборців Байдена серед інших кандидатів. Про це свідчать резльтати опитування, яке провели для видання Newsweek.

Як відомо, кілька законодавців-демократів закликали Байдена піти у відставку після його невдалого виступу на президентських дебатах.

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