Відповідне рішення буде ухвалюватися після того, коли солдати з Північної Кореї вступлять на стороні російських військових у бій проти українських громадян.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна може звернутися до Міжнародно кримінального суду з приводу видачі ордера на арешт північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Про це президент сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

Зокрема, у глави держави запитали, чи розглядає Україна можливість звернення до Міжнародного кримінального суду з вимогою видати ордер на арешт Кім Чен Ина, який став співучасником війни Росії проти України.

"Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але, якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, я думаю, разом з союзниками, ми готові до відповідних кроків", - наголосив Зеленський.

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Війська КНДР в Україні

Раніше Зеленський заявив про слабку реакцію світу на війська КНДР у Росії. За його словами, деякі західні союзники досі "скептично" ставляться до події.

Також Зеленський розповів, що Україна збирається обмінювати захоплених у полон солдат з Північної Кореї на українських полонених.

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