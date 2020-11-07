На цих виборах Васильківський район став рекордсменам з порушень і фальсифікацій.

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Васильківської міської територіальної комісії.

Відповідна постанова опублікована на сайті ЦВК.

Причиною такого рішення стало ігнорування Васильківським тервиборчкомом під час прийняття протоколу дільничної комісії наявних у неї фактів, які ставлять під сумнів результати підрахунку голосів на виборчій дільниці №320339 (село Яцки).

Справу було розглянуто Київським окружним судом 2 листопада, і на цій підставі суд зобов'язав провести повторний підрахунок голосів на зазначеній дільниці. Однак, як констатує Центрвиборчком, Васильківська ТВК не здійснила необхідних заходів для з'ясування обставин, що впливають на підрахунок голосів, а це свідчить про порушення цією комісією вимог законодавства.

Крім того, 6 листопада набуло чинності рішення Київського окружного суду, що залишилося без змін після розгляду і в Апеляційному суді, яке зобов'язало Васильківську ТВК провести перерахунок голосів на виборчій дільниці в селі Яцки.

Таким чином Центральна виборча комісія постановила через систематичне порушення виборчого кодексу та законів України достроково припинити повноваження Васильківського тервиборчкому. Новий склад Комісії має бути затверджений 7 листопада, а до 12 години 8 листопада йому необхідно підбити підсумки голосування виборів депутатів до Обухівської райради та Київської обласної ради.

Нагадаємо, раніше Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Васильківську ТВК провести перерахунок голосів на виборчій дільниці в с.Яцки та визнав протиправним рішення врахувати протоколи підрахунку голосів на виборах мера і депутатів міськради. У зазначеному селі проголосувало 70% населення, тоді як в цілому по району - близько 30%. При цьому заяви про голосування вдома за станом здоров'я, що надійшли від 145 осіб, прийшли в один день і були заповнені однією людиною (це видно по почерку і чорнилу). Представники відповідача-кандидата в мери Наталії Баласинович - не визнавали за собою провини й подали на апеляцію, однак і там програли справу.

На цих виборах Васильківський район став рекордсменам з порушень і фальсифікацій. Там напередодні виборів буквально сотнями прописували "мертві душі", не соромлячись, займалися підкупом виборців. На цей час за фактами порушення законодавства місцевою поліцією порушено кілька десятків кримінальних справ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН