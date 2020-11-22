Для порівняння - під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 13,5%.

За інформацією мережі «ОПОРА», станом на 12:00 на голосуванні 22 листопада інтегрована явка виборців в 11 містах склала 9,7% (похибка складає 0,5%).

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Як повідомляється на сайті «ОПОРИ», для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 13,5%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 8,6%.

Наголошується, що сьогодні на дільниці працюють майже 300 спостерігачів від «ОПОРИ».

Вибори 22 листопада

В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Перший тур місцевих виборів відбувся 25 жовтня. 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Дмитро Захаров