Спочатку невідомі прокололи колеса припаркованим автомобілям біля виборчої дільниці, а потім відкрили стрілянину.

У Дніпрі біля виборчої дільниці на вулиці передова сталася стрілянина.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

За їхніми даними, спочатку невідомі прокололи колеса припаркованим автомобілям.

"Водій, який чекав пасажирів біля школи № 117, побачив, як до машини підійшли невідомі і прокололи колеса. Потім вони прокололи колеса іншій автівці, яка тільки під'їхала. Після цього невідомі стали тікати. Їх кинулися наздоганяти жінки. Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю, вистрілили два рази в повітря і поїхали", - йдеться в повідомленні.

Після цього хуліганів намагалися наздогнати, проте без успіху.

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Співробітники поліції ввели план-перехоплення, внаслідок якого на Набережній Перемоги зупинили іномарку, схожу на ту, в якій поїхали хулігани.

«У салоні автомобіля опинився тільки водій. У машині було знайдено близько 15 аркушів з адресами виборчих дільниць. Водій не зміг пояснити, звідки у нього ці документи. А коли фотографію водія іномарки показали свідкам інциденту, люди впізнали його», - наголошується в повідомленні.

На цей час слідчі вивчають обставини події.

Вибори в Дніпрі: що відомо

У другому турі виборів мера Дніпра лідирує діючий міський голова Борис Філатов. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного компанією «Соціс». Філатов набирає 78,75% голосів виборців, а його опонент Загід Краснов – 18,25%.

Станом на 17:00 поліція Дніпра відкрила три кримінальні провадження через порушення під час другого туру виборів мера міста.

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Автор: Денис Прядко