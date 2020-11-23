У Дніпрі біля виборчої дільниці на вулиці передова сталася стрілянина.
Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».
За їхніми даними, спочатку невідомі прокололи колеса припаркованим автомобілям.
"Водій, який чекав пасажирів біля школи № 117, побачив, як до машини підійшли невідомі і прокололи колеса. Потім вони прокололи колеса іншій автівці, яка тільки під'їхала. Після цього невідомі стали тікати. Їх кинулися наздоганяти жінки. Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю, вистрілили два рази в повітря і поїхали", - йдеться в повідомленні.
Після цього хуліганів намагалися наздогнати, проте без успіху.
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Співробітники поліції ввели план-перехоплення, внаслідок якого на Набережній Перемоги зупинили іномарку, схожу на ту, в якій поїхали хулігани.
«У салоні автомобіля опинився тільки водій. У машині було знайдено близько 15 аркушів з адресами виборчих дільниць. Водій не зміг пояснити, звідки у нього ці документи. А коли фотографію водія іномарки показали свідкам інциденту, люди впізнали його», - наголошується в повідомленні.
На цей час слідчі вивчають обставини події.
Вибори в Дніпрі: що відомо
- У другому турі виборів мера Дніпра лідирує діючий міський голова Борис Філатов. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного компанією «Соціс». Філатов набирає 78,75% голосів виборців, а його опонент Загід Краснов – 18,25%.
- Станом на 17:00 поліція Дніпра відкрила три кримінальні провадження через порушення під час другого туру виборів мера міста.
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