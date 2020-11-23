У другому турі виборів міських голів у чотирьох великих містах країни перемагає партія "За майбутнє".

Про це свідчать дані паралельних підрахунків політсили.

У Черкасах, за результатами попереднього підрахунку голосів, чинний мер і представник партії "За майбутнє" Анатолій Бондаренко має 56% підтримки проти 44% у Віктора Євпака. Про це повідомили у прес-службі міського осередку "За майбутнє".

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У полтавському штабі політсили підрахували голоси з дільниць і, за цими результатами, представник "За майбутнє" Олександр Мамай має близько 53% голосів проти 47% у його конкурента від партії «Слуга народу» Сергія Іващенка.

У Нікополі на Дніпропетровщині про свою перемогу заявив представник "За майбутнє" Олександр Саюк. Кандидат повідомив, що його виборчий штаб нарахував 55% голосів за нього і 41% за його конкурента від «Слуги народу» Руслана Олійника.

У Бердянську перемогу здобуває кандидат від "За майбутнє" Валерій Баранов. Про це повідомили місцеві ЗМІ і виборчий штаб кандидата. За даними різних джерел, Валерій Баранов набрав близько 51,5% проти 48,5% у його конкурента Олександра Свідло (ОПЗЖ).

Нагадаємо, "За майбутнє" напередодні другого туру також займала друге місце за кількістю переможців на виборах міських, селищних і сільських голів. Відповідні дані опублікувала напередодні Центральна виборча комісія.

Політична партія "За майбутнє" була створена у травні цього року. З того часу рейтинг партії, згідно з соціологічними дослідженнями, лише зростав. Лідером партії є народний депутат Ігор Палиця.

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Автор: УНІАН