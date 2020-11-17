За результатами виборів у Миколаївській області сформувалася трійка лідерів - партій, які отримали найбільшу кількість місць в місцевих радах. Серед лідерів:" Слуга народу"," Наш край" та ОПЗЖ.

Про це написав експерт Дмитро Корнійчук.

"Примітні результати виборів в Миколаївській області. Трійка лідерів виглядає наступним чином: "Слуга народу", "Наш край" та ОПЗЖ. Таким чином, "Наш край" обійшов ОПЗЖ, ЄС,"Батьківщину" і "За майбутнє", – зазначає Корнійчук.

За даними ЦВК рейтинг політичних сил, які брали участь у місцевих виборах в Миколаївській області, виглядає так:

"Слуга народу" - 321 депутат (21,12%)

"Наш край" - 239 депутатів (15,72%)

ОПЗЖ - 228 депутатів (15,0%)

ЄС - 122 депутати (8,03%)

"Батьківщина" - 93 депутати (6,12%)

"За майбутнє" - 87 депутатів (5,72%)

Як повідомлялося раніше, партія "Наш край" проходить до місцевих рад усіх областей України, де проводилися вибори.

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Автор: УНІАН