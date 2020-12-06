Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами порушень виборчого законодавства.

Явка під час повторного голосування на виборах міського голови Кривого Рогу станом на 20:00 становила 34,60%.

Про це повідомляється на сайті Громадянської мережі ОПОРИ.

"Явка виборців у Кривому Розі під час повторного голосування станом на 20:00 склала 34,60% (похибка – 1,40%)", - йдеться у повідомленні.

В ОПОРІ зауважують, що явка виборців на місцевих виборах по всій Україні, які відбулись 25 жовтня, на цей час становила 35,94%.

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Місцеві вибори в Україні 2020

Сьогодні, 6 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області проходив другий тур виборів міського голови. За крісло мера змагалися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик та кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов.

До поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження.

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Автор: Світлана Закелова