Саркозі скликає самміт ЄС

Київ. 25 серпня. УНІАН. Президент головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ 1 вересня скликає спеціальний саміт країн Європейського Союзу щодо ситуації в Грузії.

Як говориться у заяві з офісу французького Президента, Н.САРКОЗІ збирає саміт з приводу майбутніх відносин між ЄС і Росією і з питання надання допомоги Грузії на прохання різних європейських країн, передає «Новини-Грузія».