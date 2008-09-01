Росія готова пустити поліцейських ЄС до Осетії

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Росія готова обговорювати з ЄС можливість введення поліцейської місії до зон конфлікту в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час дебатів, організованих німецьким фондом Маршалла (США) Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

“Ми готові обговорювати направлення поліцейської місії з нашими колегами з ЄС”, - сказав він, підкресливши, що Росія не бачить потреби направляти до зон конфлікту військових.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня цього року Грузія розпочала військову операцію в Південній Осетії, яка переросла у збройний конфлікт з Росією. Грузія обвинувачує Росію у нападі та етнічних чистках, а Росія, в свою чергу, заявляє, що ввела війська до Осетії та частини території Грузії з метою попередити агресора. 12 серпня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував Росії та Грузії підписати план мирного врегулювання конфлікту. Зараз російські війська все ще залишаються на території Грузії, зокрема, в районі Поті. Росія пояснює це наміром створити буферні зони для попередження можливих конфліктів між Грузією та Південною Осетією і Грузією та Абхазією в майбутньому.