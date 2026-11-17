Міністр оборони натякнув, що удари по логістиці окупантів у Криму триватимуть.

Міністр оборони України Євгеній Хмара прокоментував сьогоднішній удар по Кримському (Керченському) мосту.

Журналісти "Радіо Свобода", які висвітлюють 37-е засідання Рамштайна в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, попросили міністра прокоментувати нічну атаку на міст.

"Ми тільки починаємо", – відповів міністр.

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Також він сказав, що приїхав на саміт із "бойовим" настроєм. За його словами, у зверненні до партнерів він говоритиме про те, що Україні потрібна підтримка.

Удар по мосту через Керченську протоку – більше новин

Нагадаємо, що в ніч на 17 листопада Україна атакувала Керченський міст різними засобами ураження. Застосовувалися ракети та дрони "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який також бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-37") у Брюсселі, атака на незаконний міст, збудований Росією в окупованому Криму, була успішною. За словами Рютте, Україна захищається від агресії, і удари по логістичних артеріях противника – цілком закономірні.

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