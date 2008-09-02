В Авіньоні розпочнеться неформальне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС

В ході дводенного засідання міністри закордонних справ країн-членів ЄС планують обговорити ситуацію в Грузії та розвиток відносин з Росією за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС - УНІАН). На порядку денному також майбутнє відносин з США в контексті президентських виборів, презентація нової європейської стратегії безпеки та ситуація на Близькому Сході.