Політична криза в Україні послабила її позиції перед самітом ЄС
15:46, 05 вересня 2008Новини ЄС
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Європейської перспективи не буде
Брюссель. 5 вересня. УНІАН. Політична криза в Україні послабила її позиції перед саммітом ЄС.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в дипломатичних колах.
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