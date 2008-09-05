Політична криза в Україні послабила її позиції перед самітом ЄС

Брюссель. 5 вересня. УНІАН. Політична криза в Україні послабила її позиції перед саммітом ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в дипломатичних колах.

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