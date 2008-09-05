Німеччина створить стратегійчний газовий резерв

Київ. 5 вересня. УНІАН. Німеччина розглядає можливість створення стратегічного газового резерву на випадок скорочення поставок, передає ”Газета.ru” з посиланням на The Financial Times.

Як зазначає видання, це є ознакою дедалі більшого занепокоєння Берліна з приводу залежності від постачання вуглеводнів з Росії.

Німеччина на 40% залежить від постачання природного газу з Росії. Зараз у країні не існує резервів природного газу на випадок проблем з постачанням. Енергетичні компанії зазначають, що довгострокові контракти, укладені з Росією, є гарантією надійності постачання газу, але в уряду немає такої впевненості.

«Конфлікт у Грузії показав, що ми не можемо дозволити собі посилювати односторонню залежність (від постачання газу з Росії)», - сказав міністр економіки ФРН Міхаель ГЛОСС.

Міністерство економіки ФРН проаналізує всі витрати, пов`язані зі створенням газового резерву, оскільки здійснення цього проекту може призвести до підвищення цін на газ у Німеччині. Міністерство планує провести переговори з енергетичними компаніями та міжнародними партнерами.

За оцінками експертів, створення стратегічного газового резерву на 90 днів коштуватиме близько 2 млрд. євро.

Німеччина може зіткнутися з проблемою енергодефіциту через ухвалене 2002 року рішення про виведення з експлуатації 17 функціонуючих атомних електростанцій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня офіційний представник уряду Німеччини Томас СТЕГ заявив, що Німеччина закликає Росію прискорити врегулювання кавказького конфлікту, зазначивши, що інакше без сприяння Євросоюзу РФ буде важко модернізувати газову інфраструктуру.

Т.СТЕГ наголосив, що Росія є важливим, але не єдиним постачальником газу до Німеччини.