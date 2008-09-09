Україна може покращити бізнес-клімат для малого бізнесу

Париж. 9 вересня. УНІАН. Європейський Союз обговорив з Україною можливість приєднання до Європейської Хартії малого підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у фінальній заяві, схваленій сьогодні на саміті Україна-ЄС у Парижі «Поглиблення співпраці ЄС – Україна».

«Сторони обговорили можливе майбутнє приєднання України до Європейської Хартії малого підприємництва, яка спрямована на покращення бізнес-клімату для малого і середнього бізнесу та сприяє його створенню і зростанню», зазначається в документі.

На переконання лідерів України та ЄС, застосування Хартії може бути успішним засобом для структурування політики в галузі малого і середнього бізнесу, обміну кращою практикою та моніторингу прогресу.