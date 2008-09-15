Ірландія, Грузія та кліматичні зміни в центрі уваги

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні 15-16 жовтня у Брюсселі обговорить ситуацію з Лісабонською угодою, Грузію та боротьбу з кліматичними змінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.

Він зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, міністри, зокрема, вирішили попросити прем’єр-міністра Ірландії представити на засіданні Європейської Ради питання щодо перспектив ратифікації Лісабонської угоди Ірландією.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня цього року Ірландія, єдина країна з 27-ми членів ЄС, яка проводила референдум, відмовилася ратифікувати Лісабонську угоду, оскільки під час референдуму 53% ірландців висловилися проти цього. Як продемонстрували останні опитування громадської думки, таке рішення ірландців, переважно, пояснюється недостатністю інформації про нову угоду.

Б.КУШНЕР також повідомив, що протягом засідання Європейської Ради планується приділити увагу питання енергетики та кліматичних змін, а також, знову розглянути ситуацію по Грузії з урахуванням тих змін, що відбудуться до цього часу.