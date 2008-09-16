Ситуація в Європі робить актуальнішим вступ України до НАТО

Київ. 16 вересня. УНІАН. Перебуваючи в Німеччині з робочим візитом, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО обговорив євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України з депутатами Бундестагу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, керівник відомства зустрівся, зокрема, з головою Комітету у справах ЄС Гюнтером КРІХБАУМОМ, депутатами Карлом-Георгом ВЕЛЬМАНОМ, Андреасом ШОКЕНХОФОМ, Екартом фон КЛЕДЕНОМ та Манфредом ГРУНДОМ.

Під час обміну думками було досягнуте спільне розуміння того, що політична ситуація в Європі робить дедалі актуальнішим питання входження України до НАТО.

Також були обговорені актуальні проблеми міжнародного життя. Німецькі політики висловили сподівання на подальші конструктивні дії України у контексті міжнародних зусиль з розв’язання конфліктів у Європі, а також пообіцяли підтримувати Україну у її євроінтеграційних та євроатлантичних прагненнях.

Під час візиту В.ОГРИЗКО зустрівся також з редакторами провідних німецьких видань – журналів «Шпігель», «Фокус», газет «Ді Вельт», «Файненшл таймс Дойчланд», «Тагесшпігель» та видання «Парламент».