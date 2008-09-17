Місію ЄС в Грузії очолить німецький дипломат

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Головою місії спостерігачів ЄС в Грузії призначено німецького дипломата Хансьйорга ХАБЕРА.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні політико-безпекового комітету ЄС.

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА привітав це рішення Комітету, зазначивши, що повністю довіряє дипломатові.

Х.ХАБЕР, 55 років, з 2007 року був Послом Німеччини в Бейруті, до цього працював в різних дипломатичних установах, зокрема, в Посольствах Німеччини у Москві та Анкарі.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала рішення розмістити місію спостерігачів в Грузії у складі не менше 200 осіб до 1 жовтня цього року.