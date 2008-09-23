Визначено трьох претендентів на премію Сахарова

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Комітети з питань закордонних справ та з питань розвитку Європарламенту обрали трьох фіналістів премії Сахарова цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на спільному засіданні комітетів 22 вересня.

Фіналістами, зокрема, стали білоруський опозиціонер Олександр КОЗУЛІН, китайський правозахисник та борець за захист навколишнього середовища та проти СНІДу ХУ Джиа, а також голова Незалежної виборчої комісії Демократичної республіки Конго Абаат МАЛУ МАЛУ.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Конференція Президентів має обрати лауреата премії Сахарова цього року з трьох запропонованих Комітетом претендентів. Церемонія вручення премії, до якої також додається грошова винагорода в 50 тис. євро, відбудеться 17 грудня на засідання Європарламенту в Страсбурзі.